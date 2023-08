Week end tra solidarietà e musica, a oltre 1700 metri

Un weekend tra sport, cultura e solidarietà a Salice d'Ulzio. A partire da venerdì con l’ottava edizione della Fiera del Libro per arrivare a domenica con “Un Gofro per aiutateci ad Aiutarvi”. Una giornata di solidarietà il cui ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di un'auto per trasporto disabili.

Nell'asitigano, il cantautore Francesco Baccini sabato 19 si esibirà a Masio di Aramengo, sul palco adiacente alla Chiesa di San Giorgio, nell'ambito dell'ottava edizione di Monferrato on stage, rassegna itinerante che unisce enogastronomia e musica.

Ancora musica, questa volta a 1750 metri di altitudine, al lago Terrasole di Limone con l'ultimo concerto della rassegna " note d'acqua " Lo spettacolo è della band Lhi Balòs che suonerà su una zattera trascinando il pubblico in balli scatenati.

Visite guidate invece ad Oropa nel vercellese: alle 15 di sabato al Sacro Monte, in occasione del 20° anniversario del riconoscimento UNESCO. E alle 11 di domenica si può visitare il Santuario, il Museo dei Tesori e gli Appartamenti Reali dei Savoia.

Sentite di avere fiuto e capacità di interpretare piccoli segni o tracce? Domenica 20 al Parco Archeologico di Valdieri avrete l'opportunità di trovare un misterioso tesoro. Basterà prestare attenzione a tutti quegli indizi nascosti tutto intorno all'area naturalistica del Parco delle Alpi Marittime che conta centinaia di specie animali, migliaia di specie vegetali e oltre 400 chilometri di sentieri.