Zerbo si presenta e attacca: “Gestione precedente disastrosa. Puntiamo al centro classifica”

In Serie C, situazione sempre tesa all'Alessandria. Il nuovo direttore generale, Rinaldo Zerbo, si presenta: per lui, ha detto il presidente Benedetto, ruolo "tecnico ed economico oltre che strutturale". Zerbo ha subito attaccato la precedente gestione. "Dobbiamo sanare – ha detto – una situazione economica disastrosa. Una malagestione fatta appositamente da alcuni dirigenti, non da Di Masi, che ora dobbiamo mettere a posto“. Nonostante ciò, ha detto Zerbo, l'Alessandria "punta alla metà classifica".