Il 41esimo anniversario della morte del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo, uccisi in una strage di mafia a Palermo il 3 settembre 1982, sono stati commemorati a Torino per il 41esimo anniversario dell'assassinio.

Nella sede del comando provinciale, caserma Cernaia, è stata deposta una corona d'alloro, alla presenza delle autorità civili e militari.

"Dico grazie al generale Dalla Chiesa per l'eredità che ci ha lasciato: per aver fatto in modo che della mafia non si potesse più dire che non esisteva, grazie per il metodo investigativo che ha messo a punto per combatterla", ha detto il comandante della legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, generale Antonio Di Stasio.