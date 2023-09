A ottobre arrivano le Giornate della legalità

Spazi aperti in luoghi chiusi. Il 6, 7 e 8 ottobre a Torino si svolgeranno le giornate della legalità. Tre giorni in cui i luoghi della legalità da Palazzo di Giustizia alla Casa circondariale, all’Istituto Penitenziario Minorile, apriranno le porte al pubblico per ospitare visite guidate, mostre, performance e lectio, spazi di discussione e confronto. Per il progetto anche caserme e sale consiliari apriranno al progetto della Città di Torino, realizzato dalla Fondazione per la Cultura, in collaborazione con Libera Piemonte e Avviso Pubblico, con il partenariato scientifico di Biennale Democrazia e con il sostegno della Camera di commercio.

L'iniziativa

Le Giornate sono nate per parlare di regole e libertà e far conoscere la storia di donne e uomini con la schiena dritta, che operano a difesa della democrazia, spiega la vicesindaca Michela Favaro, che ha la delega alla Legalità e ha promosso l’iniziativa. “Quando questa amministrazione - ha detto - ha voluto istituire una delega specifica sulla Legalità lo ha fatto con l'intento di invitare cittadini, in particolare i più giovani, e le organizzazioni della società civile a partecipare attivamente e consapevolmente alla vita democratica di Torino. Tutelare la legalità significa condividere tra tutte e tutti noi la responsabilità del rispetto delle regole, delle persone, dei beni comuni. Con le Giornate della Legalità diamo vita a una rete di "legalità organizzata" che ci rappresenta e che diventerà patrimonio di tutte e tutti”.

Gli obiettivi

Il titolo di questa prima edizione è A cosa serve? Un modo per invitare i cittadini ad esplorare il significato e l'importanza delle regole nella vita individuale e collettiva. E scoprire a cosa servono quei luoghi verso i quali a volte i cittadini comuni non hanno attrazione come tribunali, caserme e carceri. L’idea è di aprirli e raccontarli attraverso dibattiti e confronti, così da ridurre il senso di distanza tra questi e i cittadini. Grazie alla collaborazione con Portici di Carta e Salone Internazionale del Libro di Torino, la kermesse che negli stessi giorni trasformerà Torino in una delle librerie all’aperto più lunghe del mondo, le Giornate della legalità avranno poi anche uno spazio nel salotto cittadino di piazza San Carlo.

La memoria

La manifestazione si inserisce nel calendario di iniziative promosse dalla Città per ricordare il procuratore Bruno Caccia nel quarantennale dell’uccisione da parte della criminalità organizzata e, simbolicamente, sarà proprio il Palazzo di Giustizia a lui intitolato a ospitare, venerdì 6 ottobre alle 10, l’evento di apertura dal titolo Rispettare. Perché servono le regole? L’inaugurazione – nell’ambito del progetto Torino Futura – sarà dedicata alle classi delle scuole superiori e gli interventi di magistrati, avvocati e forze dell'ordine sul tema saranno arricchiti da momenti performativi a cura di Teatro e Società.

I partner

Oltre a Libera Piemonte e Avviso pubblico, collaborano alla realizzazione del palinsesto numerosi enti impegnati sul tema della legalità: Articolo21, Associazione Forma Mentis, Associazione Teatro e Società, Babelica, Crisi Come Opportunità, Fondo Alberto e Angelica Musy, Museo del Carcere Le Nuove, Premio giornalistico Roberto Morrione. Tra gli ospiti ci saranno studiosi, giornalisti, divulgatori, ma anche attivisti, volontari e artisti.

Gli ospiti

Il programma propone una serie di appuntamenti, come la caccia al tesoro per le famiglie sui luoghi della legalità, in programma venerdì 6 e sabato 7 e organizzata da Libera Piemonte in collaborazione con l’associazione Forma Mentis, che darà a singoli e squadre che parteciperanno l'opportunità di esplorare, superando enigmi e rompicapo, diversi luoghi legati alla legalità sul territorio cittadino. Tutti gli appuntamenti potranno essere scoperti anche con un giro in bus dedicato, con la collaborazione con GTT per un percorso particolare attraverso i luoghi della Città che ricordano avvenimenti cui si è dovuto rispondere con la legalità per conoscerne la storia e l’importanza. Previsti anche momenti sui beni confiscati alla criminalità organizzata, una lectio del giudice Francesco Viganò riservata ai detenuti della casa circondariale Lorusso e Cutugno e una del costituzionalista Gustavo Zagrebelsky nell'aula bunker. La conclusione, nel pomeriggio di domenica 8, sarà infatti affidata a una lectio del Presidente di Biennale Democrazia, intitolata Parole biforcute. L'aula Bunker del Tribunale farà da palcoscenico per le sue riflessioni sui molteplici e contraddittori significati che si celano dietro parole della legalità d'uso comune. Spazio al tema della legalità anche nell'ambito di Portici di Carta mentre il Comune ospiterà la Giornata della Trasparenza. Uno degli eventi sarà ospitato da Spazio 211, il centro culturale di Barriera di Milano che rischiava la chiusura definitiva.

I dettagli al sito della Biennale della Democrazia.