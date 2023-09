A Soprana e Valle San Nicolao telefoni ancora in tilt

La pioggia di fine agosto ha causato forti disservizi alle linee telefoniche di alcuni comuni del Biellese: Soprana, un tempo indipendente che ora fa parte del nuovo comune di Valdilana e Valle San Nicolao.

A quasi due settimane dall'evento, le amministrazioni si sono mobilitate rivolgendosi alla Prefettura di Biella, per segnalare il problema e trovare una soluzione. In questi giorni - fanno sapere dai Comuni interessati - diverse le segnalazioni dei cittadini inviate anche ai vari operatori telefonici, ma per adesso il problema non è stato risolto. La linea va e viene a singhiozzo ed è anche una questione di sicurezza.