A Torino il festival femminista discute sui diritti delle donne

A Torino arriva l'evento che mette al centro i diritti delle donne. Dal 29 settembre al primo ottobre il Cap10100 ospita la quarta edizione di 'La Postura del Consenso', festival femminista, organizzato e dall'Associazione Teatrale Orfeo, che vede nel suo programma talk show, incontri ed eventi musicali "per riflettere e discutere sulle pari opportunità e sulla discriminazione di genere, stimolando un dibattito costruttivo orientato al cambiamento e al miglioramento della società in cui viviamo". Obiettivo del festival, che avrà come protagoniste divulgatrici, giornaliste, scrittrici, artiste e professioniste di diversi settori che si impegnano quotidianamente nella lotta per i diritti, è dare voce e forza alle tematiche femministe all'interno del panorama culturale, attraverso arte, dialogo, talk e musica. "Cerchiamo di analizzare molti argomenti - spiega Valentina Gallo, direttrice artistica del Festival - ponendo l'accento su ciò che è importante: 'normalizzare' che il nostro corpo, la nostra mente, le scelte lavorative o private non sono e non devono essere altro che questo, nostre. Nostri diritti inalienabili - conclude - che devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano". I biglietti sono in vendita al seguente link: link.dice.fm/la_postura_del_consenso.