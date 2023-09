A tutti i piemontesi il messaggio di prova dell'IT alert

Alle 12 in punto su tutti i cellulari dei piemontesi è suonato l'allarme di test della protezione civile. IT alert è un sistema di allarme pubblico che si attiva dai cellulari delle persone che si trovano in una determinata area geografica investita da gravi emergenze o catastrofi come alluvioni e terremoti. Il test sarà effettuato in tutte le regioni italiane nelle prossime due settimane.

La tecnologia utilizzata si chiana Cell broadcast e permette, attraverso gli operatori di rete, di trasmettere messaggi a tutti i dispositivi agganciati a una cella senza condividere il numero di telefono alla Protezione Civile.