Agente fuori servizio arresta un uomo per droga

Era fuori servizio ma questo non gli ha impedito di intervenire ed evitare che un litigio tra un uomo, che poi è risultato un pregiudicato, e alcuni addetti del personale ferroviario ad Alessandria, potesse degenerare.

L'uomo, per cui sono scattate le manette, è stato poi trovato in possesso di 30 grammi di hashish e di alcuni grammi di marijuana.

I fatti si sono svolti in parte davanti alla stazione. L'agente in borghese aveva notato che il cittadino straniero tentava a più riprese di aggredire il personale ferroviario.

Tornata la calma, grazie al suo intervento, il cittadino straniero è poi salito su un mezzo pubblico senza biglietto; al controllo degli addetti, il cittadino straniero li ha aggrediti, strappando la camicia della divisa e ferendone uno alla mano.

Per questo è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per lesioni personali, violenza e minaccia.