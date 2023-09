Alain Prost dalla Formula 1 alla bicicletta in Monferrato

Dai circuiti di Formula 1 alle strade bianche, sterrate e asfalto del Monferrato in bicicletta. Protagonista, l'ex pilota francese, quattro volte campione del mondo con una monoposto.

Il campione è stato tra i circa 600 partecipanti della seconda edizione della Monsterrato Uci World Gravel Race, con partenza e arrivo a Quattordio, in provincia di Alessandria, attraverso undici comuni sulle colline del Monferrato, Patrimonio Unesco.

"Amo il Monferrato - ha detto Prost alla partenza -. Qui ho fatto una bella vacanza e in bici è stata ancora più bella".