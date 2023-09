Alessandria-Novara 0-0, vola la Pro mentre cade la Juve Next Gen. Gli highlights

C'è chi sorride, come la Pro Vercelli, chi si lecca le ferite, come la Juventus Next Gen, e chi tutto sommato non recrimina - Alessandria e Novara - per un punto guadagnato in una partita delicata come è da sempre qualsiasi derby.

Questi i verdetti della prima giornata del campionato di Serie C, che anche quest'anno vede quattro piemontesi protagoniste. Tutte nel Girone A, questa volta anche i Grigi, eccetto i bianconeri, nel Girone B.

Prossimo turno domenica 10 settembre con l'Alessandria impegnato sul campo della Virtus Verona, la Pro Vercelli cercherà conferme in casa del Renate mentre il Novara accoglie la Pro Patria. Turno di riposo per la Juventus Next Gen: comunicato lo spostamento a mercoledì 27 settembre della sfida casalinga contro la Recanatese.

ALESSANDRIA-NOVARA 0-0