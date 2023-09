Alunni disabili, un assistente per sei bambini nelle scuole del Piemonte

Il tema dell'assistenza scolastica agli alunni disabili è al centro di provvedimenti presentati in Parlamento. La Funzione Pubblica della CGIL promuove una mobilitazione nazionale.

In Piemonte gli assistenti sono circa 1.300, mentre i bambini con disabilità che vanno a scuola sono circa 5.500 (dati della Regione al 2022): in pratica un assistente ogni 5,7 bambini, un dato negativo rispetto alle altre regioni del Centro e del Nord che hanno un rapporto rispettivamente di 4,1 e 4,3 alunni per assistente.

Per questo giovedì 14 settembre si svolgeranno presidi per chiedere che il servizio di

inclusione scolastica sia portato all'interno del sistema pubblico e sia riconosciuto il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione delle alunne

e degli alunni con disabilità.

In Piemonte si svolgeranno tre presidi: l'appuntamento è per giovedì 14 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, sotto le sedi delle Prefetture di Torino (piazza Castello), di Novara (piazza Matteotti) e di Alessandria (piazza della Libertà)