Mangia documento per cancellare tracce del reato, arrestato

I poliziotti della Questura di Asti hanno arrestato un giovane italiano, sorpreso alla guida dell'auto senza patente e documenti. L'uomo, che ha fornito ai poliziotti le generalità del fratello, durante il controllo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e invitato in Questura per ulteriori accertamenti. Qui ha aggredito gli operatori che lo avevano fermato, impossessandosi del documento in cui aveva dichiarato le false generalità per poi mangiarlo al fine di cancellare le tracce del reato commesso. L'uomo è stato quindi arrestato, anche per resistenza a pubblico ufficiale.