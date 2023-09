Un morto e un ferito grave. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica nel Cuneese. Una moto, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrata con un'auto a Melle.

Il motociclista di 24 anni è deceduto. La donna che era con lui è grave. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 che l'ha trasferita al CTO di Torino. Entrambi i ragazzi sono di Rivoli.