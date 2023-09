Auto storiche tra i tornanti di Cesana e Sestriere

Torna nel fine settimana, in Piemonte, la Cesana-Sestriere, manifestazione per appassionati di auto storiche.

Con una novità. Per i lavori sopra la frazione Champlas du Col, a rischio frane, e la chiusura dell'ex Statale 23, la salita da Cesana al Colle sarà affrontata stavolta lungo la provinciale 215, che attraversa l'abitato di Sauze di Cesana, anziché lungo il classico itinerario.

All'edizione di quest'anno si sono iscritte 530 equipaggi di 12 nazionalità diverse.

La gara è domani. Si comincia alle ore 8.30 con la confluenza delle auto in Via Roma, nel cuore di Cesana Torinese. Dalle ore 10.30, i partecipanti si sposteranno in Piazza Vittorio Amedeo per l'allestimento e la successiva partenza verso Piazza G. Agnelli a Sestriere

Dalle ore 12.00, le auto raggiungeranno Piazza Artigianale di Pragelato, dove si svolgeranno ulteriori prove e si potrà ammirare da vicino la magnifica selezione di vetture che hanno fatto la storia delle corse.

Alle ore 17.00 verranno illustrate le classifiche, seguite dalla cerimonia di premiazione. Sarà anche assegnato il prestigioso "Trofeo Tricomi", che celebra l'eccellenza e la passione per le auto storiche.

Alla rassegna partecipa anche il Comune di Pragelato.