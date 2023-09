Barriera di Milano, sequestrato un chilo e 654 grammi di tabacchi esteri

Sequestro di un chilo e 654 grammi di tabacchi esteri in un bar di via Spontini, a Torino, il cui titolare è stato sanzionato per ottomila e 530 euro.

E' uno dei risultati del controllo del territorio in Barriera di Milano, coordinato dalla Questura di Torino con la partecipazione attiva di Reparto Anticrimine della Mobile di Torino, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e l'Asl.

I controlli erano mirati agli esercizi pubblici/commerciali per verificare se rispettano la norma in materia di lavoro e di igiene.

Oltre al sequestro dei tabacchi, è stata sospesa la licenza di un ristorante/pizzeria in corso Giulio Cesare per gravissime carenze igienico sanitarie oltre al ritrovamento di cibo mal conservato e dunque distrutto.

Ma non è tutto, in un bar nei pressi di via Martorelli, il personale di Polizia e dell’Arma dei Carabinieri ha scoperto che veniva somministrato un caffè di bassa qualità, spacciandolo per un noto caffè italiano.

Infine sono stati controllati 5 esercizi commerciali e sono state identificate 137 persone.