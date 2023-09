Basket, le piemontesi tornano in campo

La stagione del basket per le piemontesi inizia con la Supercoppa 2023 Lnp. Domani sera, martedì 19 settembre alle ore 20.30, la Reale Mutua Torino ospiterà al Pala Gianni Asti la Blu Basket Treviglio di coach Alex Finelli. In ballo c'è l'accesso alle Final Four in programma a Montecatini Terme il 23 ed il 24 settembre.

Basket Torino, la sfida di Supercoppa contro Treviglio

Franco Ciani, allenatore della Reale Mutua, ha presentato la sfida con queste parole: "Sarà una partita di grande intensità, con alcuni punti interrogativi anche dal punto di vista delle disponibilità nei roster, sia da parte nostra che da parte di Treviglio, quindi bisogna prepararsi anche a seconda delle variabili che si presentano. Quello che è certo è che ci stiamo avvicinando al campionato, ci avviciniamo sempre di più a quello che sarà il tasso agonistico della stagione regolare."

Tra gli avversari spicca la presenza di Tommaso Guariglia, fino alla scorsa stagione sotto la Mole, autore dell'indimenticabile canestro sulla sirena per vincere la serie di playoff proprio contro Treviglio.



QUARTI DI FINALE - IL TABELLONE

Sella Cento - Real Sebastiani Rieti

Reale Mutua Torino - Gruppo Mascio Treviglio

Pallacanestro Trieste - Trapani Shark

Tezenis Verona - Unieuro Forlì



GLI ACCOPPIAMENTI DELLE FINAL FOUR

Vincente Cento/Rieti - Vincente Torino/Treviglio

Vincente Trieste/Trapani - Vincente Verona/Forlì

Basket, amichevole spagnola per il Derthona Basket

Torna in campo anche il Derthona Basket. I piemontesi giocheranno questa sera in Spagna, a Vitoria, sul parquet del Baskonia, amichevole che chiude la “preseason” per la squadra guidata da Ramondino.La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della squadra spagnola.