Bici lanciata ai Murazzi, il diciassettenne resta in carcere a Bologna

Resta in carcere a Bologna il diciassettenne condannato, con altri quattro, per il lancio della bicicletta ai Murazzi in cui restò gravemente ferito Mauro Glorioso, lo scorso gennaio.

La richiesta

Il giovane è il più grande tra i tre minori del gruppo ed è quello che ha avuto la pena più alta: nove anni e sei mesi. Il suo avvocato, Michele Ianniello, aveva chiesto la revoca o la sostituzione della misura. Le alternative potevano essere il trasferimento in una comunità protetta o l'obbligo di permanenza in casa. Secondo il legale, infatti, non esiste rischio di reiterazione del reato. Ma la richiesta è stata respinta.