Bici sui Murazzi, l'appello del fratello di Mauro: "Non liberateli, non hanno chiesto scusa"

Lo sfogo, commosso e mai aggressivo, sui social di Michele Glorioso, il fratello di Mauro, l'universitario palermitano, studente di medicina all'università di Torino, colpito da una bici lanciata sui Murazzi di Torino a gennaio 2023.

Il video

Domani ci sarà l'udienza preliminare al tribunale dei minori, Michele ha scoperto che tre dei cinque accusati di aver lanciato la bici che ha gravemente ferito Mauro potrebbero essere liberati. Nel video su Instagram le domande, un po' retoriche, un po' appelli ai giudici del processo perché optino per la severità verso chi secondo il giovane non si è mai pentito. Poi un ricordo dell'estate passata col fratello, tutti i giorni con lui in ospedale. E una speranza per domani in tribunale.