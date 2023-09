Inchiesta sul carcere di Biella, blitz all'alba: in corso 56 ordinanze cautelari

In corso dalle prime ore della mattina un'operazione da parte della polizia di Biella, coordinata dalla locale Procura, con l'esecuzione di 56 ordinanze cautelari emesse nell'ambito di un'inchiesta che ha coinvolto la casa circondariale. L'attività, frutto indagini condotte dalla squadra mobile, sta interessando diversi comuni del Piemonte, della Lombardia e di altre regioni.

Biella, inchiesta carcere: 56 ordinanze cautelari

Un'operazione che verrà descritta a partire dalle 11.30 in una conferenza stampa ospitata dalla Questura di Biella e che si aggiunge ad un'altra indagine in corso da tempo, relativa all'ipotesi che all'interno della casa circondariale esista un traffico di droga, cellulari e schede telefoniche gestito da un gruppo di carcerati con l'aiuto di altri detenuti ed agenti compiacenti, che avrebbero l’ingresso degli stupefacenti e dei telefoni, lanciati anche da fuori e poi recuperati nel cortile interno.

Biella, le inchieste e le indagini sugli agenti di polizia penitenziaria

La squadra mobile di Biella sarebbe entrata qualche giorno fa nell'alloggio di un agente. Qui avrebbero trovato delle droghe leggere, in quantità non sufficiente per un fermo. Lo scorso dicembre un agente, Graziano Oliva, venne arrestato con l'accusa di cessione di sostanze stupefacenti all’interno del carcere, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e istigazione alla corruzione. L'uomo, trovato in possesso di droga, avrebbe cercato di lanciare lo stupefacente dalla finestra del suo alloggio. Arrestati con lui due detenuti, accusati di detenzione di sostanza stupefacente e di telefoni cellulari oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

Biella, quando nel 2020 venne scoperto un lancio di telefoni e droga all'interno della casa circondariale

Nell’aprile del 2021 un blitz notturno a casa di altri cinque agenti della penitenziaria si concluse con un nulla di fatto. Nel luglio del 2020, tre soggetti romeni erano stati colti sul fatto mentre lanciavano 100 grammi di hashish già suddiviso in dosi, cento compresse di Subutex e ben 700 pastiglie di anfetamina di diverso colore, oltre a 5 telefoni cellulari e quattro sim. La loro auto di grossa cilindrata era già stata notata più volte fuori dalla recinzione del carcere, attirando l’attenzione della squadra mobile.