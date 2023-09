Il ministro Zangrillo a Brandizzo: "Sicurezza sul lavoro sia una priorità per il paese"

"Essere qui colpisce profondamente" così Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione che si è recato a Brandizzo per rendere omaggio alle cinque vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo. "Bisogna aumentare i controlli e lavorare perchè la sicurezza sul lavoro sia una delle priorità del Paese. Per fare in modo che queste cose non accadano più. Perché è impensabile che le persone si alzino la mattina, addirittura in questo caso la notte, per andare a lavorare e non tornino più a casa".

''I dati del 2022 descrivono un'Italia in cui ci sono 3 morti sul lavoro al giorno, una situazione inaccettabile' - ha sottolineato Zangrillo - . La sicurezza sul lavoro è uno dei temi sui quali non c'è motivo per dividersi dal punto di vista politico e quindi dobbiamo essere capaci di stare uniti, di lavorare per trovare delle soluzioni perché è evidente che tutti gli sforzi che si stanno facendo non sono ancora sufficienti''. ''Dobbiamo lavorare dal punto di vista culturale, insegnare non solo ai lavoratori ma anche a chi non è ancora nel mondo del lavoro e dovrà affacciarsi in futuro che il tema della sicurezza è fondamentale - ha aggiunto il ministro -. Chi va a lavorare deve non soltanto avere competenza per quello che fa per il suo mestiere ma deve avere cura per la sua sicurezza e incolumità, non possiamo costruire un mondo di lavoratori che sanno fare il loro mestiere ma che poi sono sottoposti a rischi per la loro incolumità''. "Sulla sicurezza, dunque - ha concluso Zangrillo - non c'è motivo di dividersi, non ci sono distinzioni ideologiche e penso che sia interesse di tutti lavorare perché i lavoratori possano recarsi nei luoghi di lavoro con adeguata serenità rispetto al tema della sicurezza".

Nel pomeriggio, è atteso un altro esponente di governo, ovvero Maria Elvira Calderone, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali; con lei il sindaco della città e gli ispettori dell'Inail e dell'Ispettorato del lavoro.