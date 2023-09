La procura di Ivrea (Torino) ha iscritto nel registro degli indagati l'addetto di Rfi Antonio Massa per la strage ferroviaria di Brandizzo costata la vita a cinque operai travolti da un treno in transito. Secondo l'ipotesi della procura avrebbe dovuto impedire agli operai di iniziare il cantiere in attesa del passaggio del treno che li ha travolti.