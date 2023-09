Brandizzo, è arrivata al Commissione d'inchiesta della Camera

La commissione d'inchiesta per le morti sul lavoro della Camera ha avviato la sua attività d'indagine per la Strage di Brandizzo. Prima una ispezione alla stazione e al binario 1, dove nella notte mercoledì 30 e giovedì 31 agosto 5 operai della Sigifer di Borgo Vercelli sono morti travolti da un treno.

L'ispezione

La presidente della commissione, Chiara Gribaudo, Pd, ha detto che questo è solo il primo atto: "Non si può morire di lavoro nel 2023" il suo commento prima di entrare in stazione. Dopo la visita la commissione raggiunge il Comune di Brandizzo: qui è in programma un confronto con il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, il vicario del prefetto, Michela Lastella, e i sindacati. "Questa è una attività parlamentare unitaria, non di maggioranza od opposizione - aggiunge Marcello Coppo, deputato di Fratelli d'Italia - Non vogliamo solo fare chiarezza su questa vicenda, ma capire quali provvedimenti adottare perché non si ripetano episodi così".