Brandizzo, notte di rilievi della Scientifica. E gli operai completano quei lavori maledetti

Nottata di rilievi a Brandizzo da parte della Polizia scientifica sul luogo della tragedia. Durante la notte operai e inquirenti sono tornati a Brandizzo. Sul binario 1 dove l'intervento costato la vita a 5 dipendenti della Sigifer non era mai stato completato. Stabilito, intanto, chi effettuerà i controlli sulle scatole nere sulla pilotina e la motrice del treno (Dis) per conto della Procura di Ivrea, che inizieranno giovedì: sarà il luogotenente Andrea Pellegrini, del reparto Informatica forense della Procura di Torino. “Acquisiremo i dati dei registratori in testa e in coda al treno. Sono loro i testimoni oculari digitali", ha detto Pellegrini. Gli accertamenti irripetibili verranno effettuati anche sui due tablet Samsung in dotazione ai due macchinisti e sui due cellulari di Giuseppe Aversa e Giuseppe Lombardo (due delle cinque vittime) sequestrati poco dopo il disastro.