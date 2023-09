Brandizzo. Silenzi, lacrime e rose

Tutti i treni fischiano 2 volte qui, e' il mesto saluto dei macchinisti passando sul luogo della tragedia. A mezzogiorno i colleghi delle vittime arrivano in silenzio alla stazione di Brandizzo, posano un mazzo di fiori, accendono 5 lumini, pregano in silenzio e vanno via. E cosi' fa l'azienda la Sigifer , 5 composizioni di rose bianche , ognuna con 5 rose blu: sul nastro solo il nome di ciascuno, perchè basta il nome per ricordare chi erano. A Brandizzo e' il tempo in cui il lutto supera lo shock e comincia a riportare alla realtà. E qui sono venuti a rendere omaggio anche due ministri, Paolo Zangrillo e Marina Calderone, accompagnati da sindaci, esponenti di Regione, Inail, Forze dell'Ordine



Intanto sui binari continua il via vai dei treni, al passaggio in stazione il loro triste saluto.

servizio di Caterina Cannavà - montaggio Enrico Caleffi