Bussoleno, un uomo di 32 anni è scomparso da due giorni

In Valle di Susa si cerca un 32enne di Torino che è dato per scomparso dallo scorso giovedì, il 7 settembre. A far mettere in moto la squadra di ricerca è stato il ritrovamento della vettura dell'uomo, una Fiat Punto grigia, che è stata rinvenuta in borgata Falcemagna, sopra Bussoleno.

L'automobile è stata trovata da un passante che ha poi avvertito i carabinieri perché aveva visto i volantini che segnalavano la scomparsa del 32enne. Sul posto vigili del fuoco con l'elicottero Drago, croce rossa, carabinieri, guardia di finanza e soccorso alpino.