Cadavere sui binari a Roma, possibili ritardi in Piemonte

Nella stazione di Roma Termini è stato rinvenuto il cadavere di una persona. È stato richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. La circolazione dei treni è stata al momento sospesa con ritardi fino a 90 minuti. Intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 90 minuti e subire variazioni, anche per chi dal Piemonte deve andare al Sud e viceversa. Sul fronte delle indagini, si è appreso che è un uomo di 64 anni di origini ghanesi, con regolare permesso di soggiorno. Non si è esclude, ma è solo una ipotesi, che possa essere stato investito dal passaggio di un convoglio.