Cade pannello in un asilo, maestra in ospedale

Un pezzo del controsoffitto dell'asilo di via Piave ad Arona si è staccato e ha colpito una maestra. Non è grave ma è stata trasferita in ospedale e l'asilo è rimasto chiuso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l’ambulanza. Nel controllo dell’asilo sono state rilevate infiltrazioni e pannelli bagnati anche in altri locali.

Il sopralluogo del vicesindaco

Il vicesindaco Alfredo Gusmeroli ha fatto un sopralluogo con i periti: “Ieri sono stati rimossi tutti i controsoffitti tranne nelle aule dei bambini dove non ci sono mai stati problemi di infiltrazioni. Stanotte e stamattina non è entrata acqua ma abbiamo deciso ugualmente di rimuovere i controsoffitti anche nelle aule dei bambini per massima precauzione. Quando arriveranno i pannelli per rendere da piano a spiovente il tetto, l’impresa potrà terminare i lavori esterni, aggiungere l’ulteriore guaina e potranno essere rimessi tutti i pannelli dei controsoffitti”. C'erano state infiltrazioni dovute all'acqua, è per questo che c'è stato il cedimento di parte del tetto. Domani (lunedì 18 settembre) dovrebbero riprendere le lezioni.