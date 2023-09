Calano ad agosto le presenze negli alberghi

Un'estate soddisfacente per il settore del turismo anche se il mese di agosto si è chiuso con un pesante segno meno. Secondo le stime di Federalberghi il 2023 ricalca in linea di massima le tendenze dello scorso anno, con un tasso medio di occupazione delle camere d'albergo che sfiora il 60%, ma è in crescita del 10% rispetto al 2019.

Il netto calo di agosto

Il record positivo sul 2022 ce l'ha il fine settimana del Kappa FuturFestival con un tasso di occupazione dell'80% e un picco dell'85%, nella serata di sabato 1 luglio. Torino, percepita come città turistica a tutti gli effetti, riesce a reggere anche nel mese di agosto - spiega Federalberghi - storicamente considerato di bassa stagione, grazie all'offerta culturale e museale. Guardando ai dati dei due anni, i mesi di giugno (ultimi 9 giorni) e luglio sono in pareggio mentre l'agosto 2023 segna un tasso di occupazione in calo del 5% rispetto all'agosto dello scorso anno. In particolare, nel periodo di Ferragosto (11-15 agosto) di quest'anno si è registrato un tasso medio di occupazione in forte calo (- 20%) rispetto al 2022; il picco è stato raggiunto sabato 12 agosto, ma con una percentuale di occupazione ben più bassa del 15 agosto del 2022 (-25%).

Il trend per settembre

In ogni caso, il dato complessivo sull'estate del 2023 potrebbe migliorare se la previsione positiva per settembre dovesse essere confermata. "I dati confermano che Torino viene percepita come una meta turistica a tutti gli effetti - spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - anche dagli stranieri che sono in continua crescita. Le previsioni ci dicono che avremo un autunno dinamico e il 2023 potrebbe diventare l'anno di riferimento per valutare lo stato di salute del turismo a Torino nei prossimi anni".