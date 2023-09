Le sfide del fine settimana del calcio piemontese

Le squadre di calcio piemontesi tornano in campo dopo la pausa nazionali. Ad aprire il fine settimana calcistico la Juventus Next Gen che nell'anticipo di ieri sera a Rimini ha perso per 4-3. Gol vittoria dei romagnoli al 42esimo del secondo tempo con Gigli.

Juventus-Lazio alle 15 allo Stadium: Chiesa titolare

Oggi pomeriggio è il turno della Juventus che alle 15 riceve la Lazio allo Stadium. Massimiliano Allegri ha spiegato in conferenza stampa di avere problemi di abbondanza. Tanti giocatori stanno bene ma non tutti potranno essere impiegati. La panchina lunga e l'assenza dalle competizioni europee impongono scelte forse impopolari ma comunque necessarie. Previsto dal primo minuto Federico Chiesa. Possibile titolare McKennie, alla sua centesima presenza potenziale in bianconero. Salgono le quotazioni di Cambiaso mentre resta in dubbio Danilo.

Salernitana-Torino, Duvan Zapata al centro dell'attacco granata

Il Torino lunedì pomeriggio alle 18.30 sarà impegnato sul campo della Salernitana. Una partita impegnativa contro una squadra, quella campana, alle prese con le tensioni legate al caso Dia e coinvolta nella lotta per non retrocedere. Atteso titolare Duvan Zapata. Il colombiano è rimasto a Torino nelle due settimane di stop per le nazionali per farsi trovare pronto da Ivan Juric. Confermata la mediana Ilic-Ricci.

Serie C, Pro Vercelli stasera impegnata a Trieste, Alessandria e Novara in campo domenica

Questa sera alle 20.45 la Pro Vercelli sarà impegnata al Nereo Rocco di Trieste contro la Triestina mentre domani toccherà, alle 18.30, all'Alessandria, in campo al Moccagatta contro il Padova. Sfida casalinga anche per il Novara che alle 18.30 riceverà il Trento.