Buongiorno resta al Toro. Kostic verso il West Ham?

Mancano meno di sei ore al termine del calciomercato e, come da tradizione, si aspettano i botti degli ultimi minuti. C'è grande attesa in casa Torino dopo il gran rifiuto di Alessandro Buogiorno. Capitan futuro ha detto no al trasferimento all'Atalanta per restare in granata, nella sua città. Un rifiuto che non ha ostacolato l'arrivo da Bergamo del colombiano Duvan Zapata e del francese difensore classe 2002 Brandon Soppy. Una decisione salutata con affetto dai tifosi che sembra stiano preparando un'accoglienza speciale al numero 4 domenica pomeriggio nella sfida all'Olimpico congtro il Genoa. Respinta un'offerta dalla turchia per Vojvoda mentre il Milan avrebbe chiesto informazioni su Sanabria.

Calciomercato, Buongiorno resta al Torino. Juventus, Kostic in partenza?

Nella trattativa potrebbe entrare il belga Origi. In casa Juventus dopo aver risolto l'affaire Bonucci, l'ex capitano è volato in Germania, all'Union Berlin, squadra con cui affronterà il Napoli in Champions League. Sul piede di partenza anche Filip Kostic. L'esterno serbo, tra i punti fermi della scorsa stagione, potrebbe volare al West Ham. Resterà in bianconero Winston McKennie, nel ruolo di vice weah.