È Carlo Messina il miglior Ceo nel settore bancario

Carlo Messina, consigliere delegato di Banca Intesa Sanpaolo è stato riconosciuto, per il sesto anno, dalla società di ricerca Institutional Investor, il miglior ceo nel settore bancario europeo.

Il consiglio di amministrazione della banca si è classificato al primo posto, per il secondo anno di fila, nella graduatoria delle banche europee. Primo posto anche per il cda.

Quanto ai manager Stefano Del Punta è risultato miglior chief Financial officer per il settimo anno; il team di Investor Relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini è salito in cima al podio. Marco Delfrate è primo nella classifica dedicata agli Investor Relations Professionals.