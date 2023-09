Cavo Dragone presidente del comitato militare Nato

L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è il nuovo presidente del Comitato militare della Nato.L’incarico di comandante generale rappresenta il secondo ruolo con maggior peso nella Nato. Tecnicamente è una scelta che spetta a tutti i membri dell’alleanza che si sono riuniti ad Oslo. La candidatura dell'ammiraglio aveva il pieno sostegno del Quirinale. A luglio la nomina del Capo di stato maggiore della Difesa Cavo Dragone era stata congelata dopo il vertice degli alleati a Vilnius. In quella sede gli Olandesi avevano chiesto la proroga di un anno per l’ammiraglio Rob Bauer, al pari di quella decisa per il segretario generale Jens Stoltenberg.

Il curriculum

L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è nato ad Arquata Scrivia (Alessandria) il 28 febbraio 1957. Dopo il conseguimento della maturità classica presso l'Istituto “Andrea Doria” di Novi Ligure, è entrato in Accademia navale nell'ottobre del 1976 per seguire il Corso normale per ufficiali di stato maggiore. Dal 27 settembre 2002 al 16 ottobre 2004 è stato il Comandante della Portaeromobili “Giuseppe Garibaldi”. Dal 27 ottobre 2005 al 5 settembre 2008 ha ricoperto l'incarico di comandante delle Forze aeree della Marina militare e di capo del 6° Reparto aeromobili dello stato maggiore Marina. Dall'11 settembre 2008 al 12 ottobre 2011 è stato il comandante del raggruppamento Subacquei e incursori della Marina militare. Dal 13 ottobre 2011 al 17 ottobre 2014 ha ricoperto l'incarico di comandante dell'Accademia navale. E' stato nominato perito consulente del Gip nelle indagini sul naufragio della Costa Concordia. Dal 3 novembre 2014 al 26 giugno 2016 ha ricoperto l'incarico di comandante interforze per le operazioni delle Forze speciali (Cofs). Dal 1° luglio 2016 ha assunto l'incarico di Comandante operativo di vertice interforze (Coi). Dal 22 giugno 2019 al 5 novembre 2021 ha ricoperto l'incarico di Capo di stato maggiore della Marina. Dal 6 novembre 2021 ricopre l'incarico di Capo di stato maggiore della Difesa. Nel tempo, secondo i bene informati, si è distinto per il suo rapporto conflittuale con il generale Roberto Vannacci. Dalla vicenda dell'uranio impoverito in Iraq in poi. A proposito del libro il Mondo al contrario, Cavo Dragone ha dichiarato che “si tratta del pensiero di un singolo, che non riflette i valori su cui si fonda il servizio, in patria e all’estero, del personale militare e civile delle Forze armate”. Cavo Dragone è sposato con la Signora Rosa, ha tre figli: Michele, Umberto e Ginevra Francesca.

Le dichiarazioni di Tajani e Crosetto

"Sono felice ed orgoglioso dell'elezione dell'Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone a prossimo presidente del Comitato militare della Nato. Una vittoria frutto di un grande gioco di squadra a tutti i livelli dell'Italia". Lo annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Sono particolarmente soddisfatto e orgoglioso che, oggi, a Oslo, i capi delle Difese della Nato abbiano nominato l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone quale successore dell'attuale chairman del Comitato militare dell'Alleanza atlantica, l'ammiraglio Robert Bauer". Lo dichiara il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Una decisione che è stata presa a stragrande maggioranza, nonostante la perdurante ostilità di alcuni Paesi dell'Alleanza, e che, in ogni caso, testimonia l'eccezionale profilo della candidatura italiana e del ruolo dell'Italia nel fondamentale supporto fornito all'Alleanza Atlantica e nello scenario internazionale. Si tratta, se mi è permesso dirlo, di un atto di riconoscimento della stima e del rispetto per il Governo, la Presidenza del Consiglio e, in particolare, il ministero alla Difesa", dice ancora Crosetto. "Un atto e un gesto che riconosce all'Italia un ruolo importante, nevralgico e fondamentale all'interno dell'Alleanza atlantica che vive un momento così difficile che è evidenziato non solo dalla perdurante guerra in Ucraina, ma anche dalle molteplici sfide multi-dominio e su vari fronti, Est e Sud, che attendono l'intera Alleanza. Rivolgo le mie più sincere congratulazioni all'amm. Cavo Dragone che, sono certo, data la sua pluriennale e da tutti rispettata esperienza, saprà svolgere con rigore e serietà il suo compito", argomenta Crosetto. L'avvicendamento - viene spiegato - avverrà nel mese di gennaio 2025, quando l'ammiraglio Bauer completerà le attività del suo mandato e l'ammiraglio Cavo Dragone porterà a termine, a novembre 2024, l'incarico alla guida militare della Difesa italiana.