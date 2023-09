Morti tre cercatori di funghi nel fine settimana in Piemonte

Tre cercatori di funghi morti nel fine settimana in Piemonte. Un bilancio tragico che ha interessato i boschi della Valsesia e dell'alessandrino. Numeri pesanti che hanno macchiato l'inizio della stagione del raccolto e che spingono gli esperti a ragionare sulla sicurezza invitando i gitanti a fare attenzione.

Tre fungaioli morti in Piemonte, due in Valsesia, uno nell'alessandrino

L'85enne milanese Guido Satti è stato trovato privo di vita sabato sera. In mattinata era uscito dalla sua abitazione di Scopello. In serata è stato dato l'allarme. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe caduto da oltre 10 metri d'altezza. Impegnati nella ricerca i Vigili del Fuoco di Varallo con l'aiuto di un elicottero, personale della Finanza ed unità cinofile. Poche ore prima a Campertogno, frazione Piana, un 52enne, Claudio Mazzucchelli, originario di Varese, sarebbe morto per un malore. A dare l'allarme un amico che era con lui.

Domenica pomeriggio è morto Roberto Danielli, fungaiolo di 58 anni di Molare, trovato a pochi passi dalla sua auto, di rientro da una raccolta, probabilmente ucciso da un malore. A dare l'allarme ieri i familiari. Lascia due fratelli ed una compagna.

Le raccomandazioni per i fungaioli

Le forze dell'ordine invitano i cercatori di funghi ad avere sempre con sé il telefono, ritenuto fondamentale per le ricerche. Viene inoltre consigliato di lasciar detto quale zona si vuole battere per la ricerca. Necessario essere attrezzati con un kit da escursioni di colore possibilmente sgargiante per essere più individuabile tra la vegetazione. Il consiglio è anche quello di essere dotati di fischietto in modo da allertare eventuali soccorritori e di essere dotati di un cambio più pesante qualora si sia costretti ad una notte all'aperto.