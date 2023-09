Chirurgo-high tech, Marco Dolfin, 36 anni, opera grazie a una sedia speciale

Una storia speciale, la sua, quella di Marco Dolfin, 36 anni, chirurgo ortopedico.

Sei anni fa, si era appena specializzato, in seguito a un incidente in moto, perde l'uso delle gambe. Un'altra persona al suo posto si sarebbe arresa, avrebbe detto basta, la mia vita è finita.

Invece lui, che si era appena sposato, ha avuto la forza di andare avanti. E oggi ha due bimbi, due gemelli, e fa il chirurgo ortopedico con successo al San Giovanni Bosco di Torino.

Nella foto lo vediamo in piedi in sala operatoria grazie a una carrozzina verticalizzabile, realizzata dai tecnici delle Officine Ortopediche Maria Adelaide, che gli consente di stare in piedi.

Lui si definisce medico high-tech, l'ironia è fondamentale per scherzare con una vita che ti ha riservato un brutto scherzo, o forse una prova importante da superare: “Io - risponde a chi si stupisce di trovare un chirurgo in sedia a rotelle - vado a tagliarmi i capelli da un parrucchiere calvo ma il suo lavoro lo sa fare molto bene”.

Oltre a fare il medico chirurgo, Marco Dolfin è anche un atleta paraolimpico (video dal suo profilo facebook).

Attività, anche questa, che svolge con successo.