Chiude centro accoglienza Briançon, ospiti spostati in tende

Il centro di accoglienza Terrasses Solidaires di Briançon, piccolo comune al di là del confine francese, ha sospeso l'attività e spostato l'accoglienza in tende allestite su un terreno temporaneamente prestato dalla parrocchia di Briançon. Lo annuncia la stessa organizzazione in una nota, spiegando di avere chiuso temporaneamente l'edificio al numero 34 di route de Grenoble. “I malati, le donne e i bambini - precisa - sono stati messi al sicuro in una sala parrocchiale”.

“Con 315 persone contate il 28 agosto nell'edificio, che era stato approvato per ospitare 81 persone e progettato per 65 posti letto, le condizioni di sicurezza e dignità non potevano più essere mantenute”, si legge in una nota.

“Di fronte al crescente numero di esuli che attraversano le montagne dall'Italia, da metà maggio 2023, l'associazione di accoglienza d'emergenza Refuges Solidaires ha ospitato ogni giorno tra i 120 e i 240 esuli. Nelle ultime due settimane, ogni notte bussano alla porta dalle 30 alle 50 persone, a volte più di un centinaio. Le autorità pubbliche sono state allertate della crisi fin dall'inizio e in diverse occasioni, ma continuano a rifiutarsi di aprire nuovi alloggi di emergenza”.

“Gli esuli ospitati - prosegue la nota - sono estremamente vulnerabili: una decina di donne con neonati e bambini piccoli, oltre ai minori non accompagnati, che rappresentano quasi il 40% delle persone ospitate. L'ospedale e l'équipe di Médecins du Monde stanno curando quasi la metà degli esuli, per un'ampia gamma di patologie legate alle lunghe camminate (ferite, contusioni, dolori muscolari e articolari)”.

Il problema, sottolineano le organizzazioni umanitarie, è la mancanza di “un programma di alloggi di emergenza come previsto dalla legge. Quando - si legge nella nota - le autorità daranno una risposta adeguata a questo problema umanitario?”