Cinghiale liberato prima dell'abbattimento

Un cinghiale catturato dalle guardie della Provincia di Cuneo è stato liberato da ignoti prima che ne venisse organizzato l'abbattimento. L'episodio è avvenuto a Saliceto, il comune della Granda inserito nella "zona rossa" di contenimento della peste suina africana. Sono in atto da parte del personale della polizia locale faunistico ambientale per individuare l'autore del fatto.

Gli abbattimenti

"Si ricorda che tale grave comportamento, oltre ad essere deplorevole, ha rilevanza penale in quanto eseguito in zona rossa" precisa la Provincia. Nel territorio cuneese il piano di abbattimento dei selvatici va avanti e dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati abbattuti 1.407 cinghiali. In tale attività rientra anche l'installazione delle gabbie preposte per la cattura di tali selvatici: ad oggi su tutto il territorio cuneese ne sono sistemate più di cento.