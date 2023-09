Coldiretti contro i big del latte per pratiche scorrette

Lactalis/Parmalat è una multinazionale francese che acquista latte anche dagli allevatori piemontesi. Coldiretti l'ha denunciata per pratiche sleali. Secondo l'associazione degli agricoltori avrebbe modificato in modo unilaterale il contratto con gli allevatori, penalizzandoli.

La modifica dei prezzi

La denuncia è stata depositata all'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare. Il casus belli la violazione del contratto sul prezzo del latte. La multinazionale francese Lactalis ha acquisito i marchi nazionali Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani, Cadermartori e Nuova Castelli. Modificando i prezzi al ribasso, ha introdotto anche un indice - continua Coldiretti - che è collegato alle quotazioni del latte europeo non concordato e fortemente penalizzante per i produttori italiani che così vedono aumentare i costi.

Le richieste

Il Decreto Legislativo in attuazione della Direttiva UE sulle pratiche commerciali sleali, fortemente voluto dalla Coldiretti, prevede tra l’altro la fine dei pagamenti non connessi alle vendite fino ai contratti rigorosamente scritti, ma anche che i prezzi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non siano inferiori ai costi di produzione. L’allevamento italiano – spiega la Coldiretti – non ha eguali al mondo per sicurezza e qualità, con forme di alimentazione controllata, disciplinari di allevamento restrittivi e sistemi di rintracciabilità elettronica e attenzione al benessere animale.