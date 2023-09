Commissariamento per la Rear

L'ispezione straordinaria era stata disposta a maggio "a seguito dell’avvio di un’indagine della procura di Torino per malversazione e truffa, che vede coinvolti a vario titolo alcuni soci e dirigenti della società”. Ora il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha deciso di commissariare la Rear, la società multiservizi attiva da anni nei settori della vigilanza e della sicurezza finita al centro di una complessa inchiesta della procura di Torino che punta a verificare se i proventi delle commesse pubbliche siano stati utilizzati in maniera corretta.

Le indagini

Tra gli indagati il deputato Mauro Laus, ex presidente della cooperativa già senatore e presidente del Consiglio regionale del Piemonte dal 2014 al 2018. La Guardia di Finanza aveva visitato gli uffici della Regione Piemonte e del Forte di Bard, in Valle d'Aosta, dove Rear ha un incarico legato all'accoglienza dei visitatori.