Condannati i 4 della "banda delle sacrestie"

Tutti condannati i quattro componenti della "banda delle sacrestie" finiti a processo a Cuneo. La vicenda riguardava un furto aggravato ai danni di un anziano sacerdote della parrocchia di Occa, nel comune di Envie, al quale erano stati sottratti oltre 40mila euro in assegni.

Il giudice ha condannato Luigi Manzato, pregiudicato di Casale Monferrato e capo della banda, a cinque anni e otto mesi di carcere, più due anni ulteriori da scontare in casa di lavoro. Per i complici Gianfranco Lago e Massimo Minandri la

condanna è pari a cinque anni, sei mesi e 20 giorni; cinque anni e sei mesi invece per Lidia Atteritano.

Si tratta delle stesse persone arrestate nel 2019 a seguito dell'operazione "Angeli e Demoni" della Questura di Vercelli, per una serie di furti e truffe ai danni di religiosi piemontesi: l'inchiesta aveva portato al reperimento di oltre 100mila euro in denaro e oggetti

preziosi.

Tramite le intercettazioni sull'utenza telefonica di Manzato, già sotto indagine, si era arrivati a scoprire questo ulteriore episodio. Il sacerdote di Envie, all'epoca in casa di riposo, riceveva molteplici chiamate dal pregiudicato, allo scopo di accertarsi che non si trovasse in canonica. Sentito dai poliziotti, il prete aveva raccontato di aver subito tempo prima un furto ma di non averlo denunciato.

A seguito di un sopralluogo era emerso che i ladri avevano svuotato un intero carnet di assegni a lui intestati. Anche da altri blocchetti erano stati prelevati assegni, avendo cura di staccare la matrice in modo che nessuno potesse accorgersene a prima vista.

Tutti i membri della banda li avevano quindi posti all'incasso a turno, tra il febbraio e il novembre del 2019.