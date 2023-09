Corriamo per Simone, gara podistica contro una malattia rara

Simone ha otto anni ed è affetto da quanto ne aveva tre di una gravissima e rara malattia genetica, PMLD; in tutto il mondo ci sono appena venti casi. Uno di questi si trova in Piemonte. Per aiutare la ricerca scientifica, oggi a Montanaro (Torino), si è corsa una gara non agonisti per raccogliere fondi. Saranno devoluti a un istituto di neuroscienze di Cipro dove un medico sta facendo una ricerca per trovare una cura. E' l'unico progetto sperimentale al mondo. Simone era stato di recente ricevuto con i genitori dal presidente Cirio e dal sindaco Lo Russo. Oggi la partecipazione alla gara è stata importante.