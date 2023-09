Covid, su i contagi con la nuova variante: "Tutelare i fragili"

La nuova variante Eris è oggi la dominante in Italia: mal di gola, tosse secca, mal di testa e dolori muscolari sono alcuni dei sintomi più frequenti. Il Covid torna sulle prima pagine dei giornali: una ripresa dei contagi per un virus che preoccupa meno rispetto al passato. “Non abbiamo più il quarantenne sano in rianimazione come nelle prime tre ondate”, spiega Giovanni Di Perri, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Torino. “Quel virus - continua - aveva virulenza più alta ed era in grado di ledere soggetti apparantemente sani. Questo è invece diventato un'infezione dell'immunodepresso: un'infezione che non è molto diversa dall'influenza nel generare malattie e complicanze. Però si aggiunge all'influenza, non la sostituisce, e circola praticamente un po' tutto l'anno”

In Piemonte si registrano in media, al 9 settembre, 177 nuovi casi al giorno, il 66 per cento in più rispetto a sette giorni fa: nello stesso periodo l'anno scorso i casi medi giornalieri erano 1.173. Sono meno di dieci i ricoverati attuali in terapia intensiva. E tra loro - specifica Di Perri - “solamente un soggetto con segni di polmonite”, questo perché “ormai si finisce in condizioni di assistenza respiratoria non più a causa di una polmonite tipica del Covid, ma il Covid si aggiunge a condizioni precarie derivate a malattie croniche e generalmente all'età avanzata”).