Dal 4 settembre riapre la metropolitana

Si torna a spostarsi in metropolitana. L'apertura è prevista per lunedì 4 settembre, com'era stato annunciato all'inizio dei lavori infrastrutturali che ne avevano imposto la chiusura.

I lavori

Il cantiere era stato aperto in vista del prolungamento fino a Cascine Vica e per installare gli apparati e i cavi finalizzati alla migrazione del sistema di segnalamento da analogico Val a digitale Cbtc. Inoltre sono stati adeguati gli impianti elettrici, idrici e anti incendio della stazione Fermi e della galleria di linea in vista del prolungamento. Ma non soltanto. Sono stati eseguiti lavori di pulizia all'interno e all'esterno di tutte le stazioni e nella stazione Paradiso l'installazione del ponteggio necessario per i lavori di ripristino dei controsoffitti; lavori, questi, che proseguiranno anche nelle prossime settimane.

Bus sostitutivi

Con la riapertura si continuerà con sostituire le corse con bus dalle 22 fino a fine servizio, dal lunedì al giovedì, nelle domeniche e nelle giornate festive.