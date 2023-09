Danilo e Chiesa fanno volare la Juve

La Juve ritrova la via della vittoria e riscatta il pareggio incolore di una settimana fa con il Bologna. 2-0 contro l'Empoli e partita mai in disussione fin dall'avvio con i bianconeri già in vantaggio dopo undici minuti, ma l'arbitro annulla il gol di Danilo per una carica sul portiere dei toscani. La squadra di Allegri però non demorde e la rete arriva, sempre a opera del capitano Danilo, al venticinquesimo, al termine di una mischia in area. La squadra di Allegri non si ferma ed è vicina al raddoppio alla mezz'ora con Mc Kennie. Poi, la più ghiotta delle occasioni per chiudere i conti, ma Vlahovic si fa parare da Berisha il rigore concesso per fallo di Maleh su Gatti. Nel secondo tempo la musica non cambia nonostante l'Empoli provi a mettere in difficoltà i bianconeri. La squadra di Allegri sfrutta però alla perfezione gli spazi che si aprono nelle retrovie empolesi e un gol di Pogba viene annullato per fuorigioco di Vlahvoic. A mandare la partita in archivio provvede così Chiesa a otto minuti dal termine con una azione caparbia, la migliore dimostrazione che l'attaccante è tornato. Una buona notizia per la Juve e per la nazionale.