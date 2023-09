Debutto con vittoria in Supercoppa per la Reale Mutua

Successo casalingo per la Reale Mutua in Supercoppa. Al Pala Gianni Asti, i ragazzi di Ciani hanno superato al debutto per 78-67 l'Acqua San Bernardo Cantù. Per i padroni di casa, sugli scudi capitan De Vico, miglior marcatore dell'incontro con 14 punti, e Pepe (12 punti). "Risultato positivo - ha commentato a fine gara il tecnico - ma sono ancora più contento perché abbiamo ritrovato la continuità di rendimento su entrambi i lati del campo. Era importante riprendere il nostro cammino in questa direzione, quindi siamo soddisfatti senza ombra di dubbio."

Il prossimo incontro venerdì 15 a Casale contro il Jb Monferrato, con la possibilità per i torinesi di passare il turno