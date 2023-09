Donna al volante va in shock anafilattico e viene salvata da una pattuglia

È riuscita a guidare incolume nonostante fosse in shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone. È successo a una donna di 62 anni di Alessandria; salvata dai carabinieri poco prima che l'auto finisse in un canale. I carabinieri sono intervenuti mentre l'auto avanzava sulla strada provinciale a Rosignano Monferrato. La vettura procedeva piano ma senza controllo. Quando sono intervenuti gli agenti la donna era svenuta. I due militari hanno rotto il finestrino e salvato al donna che è stata trasportata in ospedale in codice rossa. Non è in pericolo di vita.