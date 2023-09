Douja d'Or 2023, Asti capitale di vini e vermouth piemontesi

servizio di Davide Lessi

montaggio di Enrico Caleffi

interviste a Francesco Monchiero (presidente Piemonte Land of Wine) e Gian Paolo Coscia (presidente camera di commercio Alessandria e Asti)

Siamo stati ad Asti per la 57esima edizione della Douja d'Or, la storica rassegna del vino che resterà per le vie del centro cittadino fino al 17settembre. Anche per quest'anno la rassegna sarà diffusa e itinerante, con dieci giorni di talk, degustazioni, masterclass, incontri, letture, musica e spettacolo.