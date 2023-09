E i Savoia mettono i gioielli all'asta

“Collezione Savoia, gioielli e orologi”. Si intitola così il catalogo della casa d’aste Genève Enchères, incaricata di vendere oltre 200 oggetti proveninenti dall'ex casa di Ginevra di Vittorio Emanuele di Savoia e della moglie Marina Doria. Ci sono moto d'epoca, tra cui una Scoiattolo Rumi, una MV Agusta Brutale e una Indian Sport scout del 1941. Ma anche cimeli storici, come un servizio da tavola del XIX secolo realizzato per un ballo dato dalla regina Vittoria nella City hall di Londra, e oggetti molto più pop come scatole di Bulgari e Van Cleef&Arpels. E poi piatti, soldatini, quadri. “Visto che i miei genitori non vivono più a Ginevra, abbiamo deciso di separarci di oggetti che non reputavamo più utili per le nostre altre case”, ha detto a Repubblica Emanuele Filiberto di Savoia.