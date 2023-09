E' morto Gianni Vattimo

È morto a Torino il filosofo Gianni Vattimo. A dare la notizia è stato, in un post su Facebook, Simone Caminada, 38 anni, assistente e compagno per 14 anni del filosofo. Vattimo aveva 87 anni ed era da giorni ricoverato all'ospedale a Rivoli, in gravi condizioni. Nel servizio di Jacopo Ricca, con un'intervista del 2018, il suo rapporto con Torino e con il Piemonte. Sommo filosofo, riconosciuto in tutto il mondo, padre del pensiero debole, grande accademico, europarlamentare dal 1999 al 2014. Ha contribuito alla divulgazione della filosofia conducendo programmi televisivi per la Rai con gli amici Furio Colombo e Umberto Eco e collaborando con La Stampa. Nel 1975 candidato del Fuori! - movimento di liberazione omosessuale - periodo in cui rende pubblica la sua scelta omosessuale. Fino alla fine non rinuncia a far parlare di sé con ironia e voglia di stupire: dal dialogo con il Papa al progetto di sposare il suo compagno Simone Caminada, proposito che porta ad un'inchiesta di circonvenzione di incapace di cui Vattimo sarebbe vittima.

Le parole di cordoglio

''Addio a Gianni Vattimo il più riconosciuto filosofo del pensiero debole e della postmodernità. Uomo controcorrente, a una ricca produzione intellettuale ha unito impegno

politico nella sinistra e in ogni battaglia di libertà. Dolore e nostalgia per un amico di molte stagioni comuni''. Piero Fassino

"Con Gianni Vattimo siamo stati legati tutta la vita. Eravamo amici, Gianni, Umberto Eco ed io. Vattimo esprimeva da filosofo la complessità del suo pensiero con parole e frasi e con un modo di raccontare che aveva la semplicità di una fiaba, con un discorso semplice, chiarissimo. E ha fatto gloriosamente la sua carriera universitaria". Furio Colombo



Il filosofo

Esponente della filosofia ermeneutica, fu allievo di L. Pareyson e fece studi a Heidelberg sotto la guida di H. G. Gadamer. Ha insegnato estetica, poi filosofia teoretica nell'università di Torino, da cui si è congedato nel 2008. Gianni Vattimo è stato un grande studioso di Schleiermacher, Nietzsche, Heidegger e Gadamer, del quale ha curato la traduzione italiana di Wahrheit und Methode.

Le Opere

Fra le sue numerose opere: Essere, storia e linguaggio in Heidegger (1963), Poesia e ontologia (1967), Schleiermacher filosofo dell'interpretazione (1968), Il soggetto e la maschera (1974), monografia su Nietzsche, Le avventure della differenza (1980), Al di là del soggetto (1981), Il pensiero debole (raccolta di saggi curata in collab. con P. A. Rovatti del 1983). Fra le ultime fatiche di Vattimo: Scritti filosofici e politici del 2021.



