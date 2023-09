Addio a Mons. Ghiberti, 88 anni. Fu amico di Papa Ratzinger

A 88 anni è morto Mons. Giuseppe Ghiberti, cuneese di Murello, per anni professore di Nuovo Testamento alla Facoltà teologica torinese (di cui fu anche a lungo direttore) e all’Università Cattolica di Milano. Mons. Ghiberti era ospite da qualche mese della Casa del Clero di Torino, dove si era trasferito con l’aggravarsi della malattia. Era nato il 16 settembre del 1934. Prete dal 1957.

Fu grande amico del cardinale Joseph Ratzinger, anche dopo la Sua elezione al Pontificato. Dalla Diocesi di Torino sottolineano che Mons. Ghiberti è stato un punto di riferimento per la Chiesa torinese ma anche per la città e il territorio piemontese: per molti anni, infatti, ha seguito le vicende della Sindone, curando la preparazione, pastorale e organizzativa, delle ostensioni del 1998, 2000 e 2010, facendo parte del Comitato preparatorio insieme con i rappresentanti di Comune, Provincia, Regione Piemonte, fondazioni bancarie e imprese. Attualmente era presidente d’onore della Commissione diocesana per la Sindone e assistente ecclesiastico della Confraternita del Santo Sudario.

L'arcivescovo mons. Roberto Repole era stato suo allievo a Torino e lo ricorda con grande affetto e stima: «Mons. Ghiberti è stato in ogni senso un maestro. Come insegnante ci ha trasmesso la passione profonda per la conoscenza della Parola di Dio; come uomo e come prete ci ha testimoniato, con grande semplicità e delicatezza, la gioia di una vita condotta ‘davanti agli occhi del Signore’, animata dalla fede nella salvezza di Gesù Cristo».

Don Ghiberti per diversi mandati ha fatto parte della Pontificia Commissione Biblica, il più importante centro di studi e dottrina biblica della Chiesa cattolica. Fu professore della Facoltà teologica, e aveva coltivato – oltre alla Sindone – un forte impegno nel campo dell’ecumenismo, animando gli incontri dell’Amicizia ebraico–cristiana e del dialogo interreligioso.

La camera ardente sarà aperta da lunedì 4 settembre alle 12 nella chiesa del Santo Sudario in via San Domenico; rosario lunedì alle 20.30 a Santa Rita. I funerali, presieduti da mons. Repole, si terranno martedì 5 settembre alle 15.30 sempre a Santa Rita, dove don Ghiberti per molti anni ha svolto l’ufficio di cappellano nei fine settimana. La salma sarà tumulata nell’Ampliazione IV – Clero del Cimitero Monumentale di Torino.