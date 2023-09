Esportazioni, bene il Piemonte nei primi sei mesi del 2023

L'economia rallenta, in Italia e nel mondo, ma il Piemonte resiste soprattutto grazie alle esportazioni. Lo certifica l'Istat.

Il secondo trimestre 2023 rispetto al primo è caratterizzato da un calo dell'export in tutte le aree del paese, tranne che nel Nord-ovest dove risulta stazionario. Complessivamente i primi sei mesi del 2023 sono andati bene rispetto allo stesso periodo del 2022. L'export nazionale è cresciuto in media del 4,2 per cento e il Piemonte è stata la quinta regione più dinamica d'Italia con un +15,6 per cento. L'Istat sottolinea che al risultato nazionale del 4,2 per cento la nostra regione da sola ha contribuito per più di un quarto. L'andamento positivo del Piemonte si deve in buona parte alle esportazioni verso la Francia e la Germania e all'automotive come settore.

Tra le province italiane l'Istat segnala Torino al primo posto per contributo alla crescita dell'export nazionale. Seguono Milano e Napoli.